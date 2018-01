Inmitten einer der größten Krisen wechselt der Verband der Automobilindustrie (VDA) seinen Chef aus, um die Interessen der deutschen Autobauer nach außen zu vertreten.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Kölner Ford-Werke, Bernhard Mattes, rückt zum 1. März an die Spitze des Branchenverbandes. Der 61-Jährige löst den bisherigen VDA-Präsidenten Matthias Wissmann (68) ab, der den VDA im Frühjahr verlässt. Über den bevorstehenden Wechsel war bereits vor mehreren Monaten berichtet worden.

Mattes übernimmt den Verband in einer Zeit, da die Autohersteller wegen umstrittener Abgastests an Affen und Menschen in der Kritik stehen. ...

