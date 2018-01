Unterföhring (ots) -



- Ab 31. Januar wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD - Auch abrufbar über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand - Acht neue Episoden der bitter-süßen Dramedy von Sharon Hogan ("Catastrophe") - Trailer zum Download: https://we.tl/t2fbjWSb2y



Nach ihrer explosiven Trennungsphase geht das Ex-Ehepaar Frances und Robert neue Wege: "Divorce" mit Sarah Jessica Parker geht in die zweite Runde. Die acht neuen Episoden sind wahlweise in der englischen Originalfassung und der deutschen Synchronfassung ab 31. Januar immer mittwochs um 20.15 Uhr zu sehen. Staffel eins ist auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar.



Über "Divorce":



Nachdem Frances (Sarah Jessica Parker) und Robert (Thomas Haden Church) nun die Scheidungspapiere unterzeichnet haben, beginnt jeder für sich ein eigenes Leben aufzubauen, auch wenn beide wegen der gemeinsamen Kinder und Freunde weiterhin verbunden bleiben. Obwohl sie sich auf ihre Karrieren und neue Partnerschaften konzentrieren, stellt das Ex-Ehepaar schnell fest, dass das Aufschlagen eines neuen Kapitels schwieriger ist als gedacht. Das Verhältnis zwischen Frances und ihren Kindern Lila (Sterling Jerins) und Tom (Charlie Kilgore) ist angespannt, aber auch ihre Freundschaft mit Diane (Molly Shannon), die sich an Frances' Kunst-Galerie beteiligt hat, wird auf die Probe gestellt. Als Robert dann auch noch mit der Immobilienhändlerin Jackie (Becki Newton) anbandelt, regen sich bei Francis Eifersuchtsgefühle, obwohl sie selbst mit dem jüngeren Andrew (Steven Pasquale) ein Verhältnis hat.



Mit der ersten Staffel der Dramedy feierte Sarah Jessica Parker ("Sex and the City") nach mehr 12 Jahren ein fulminantes Comeback als Serien-Hauptdarstellerin. Scharf beobachtet, authentisch, mit pointierten Dialogen und voller beißendem Humor ist die von der Britin Sharon Horgan ("Catastrophe") entwickelte HBO-Serie ein berührendes, krasses, humorvolles und wahrhaftiges Porträt eines Ehepaares, das sich einen verletzenden Rosenkrieg liefert und trotzdem einen Weg finden muss, freundschaftlich verbunden zu bleiben. An Parkers Seite zeigt Thomas Haden Church ("Sideways", "Verrückt nach Steve") sein besonderes komödiantisches Talent. Für die achtteilige zweite Staffel holten die Produzenten Sarah Jessica Parkers alte Bekannte Jenny Bicks an Bord, die als Showrunner, Drehbuchautorin und Produzentin fungiert. Jenny Bicks wirkte schon bei "Sex and the City" als ausführende Produzentin mit, ebenso bei den Serienerfolgen "The Big C" und "Men in Trees".



Facts:



Originaltitel: "Divorce", Dramedyserie, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2017. Regie: u.a. Adam Bernstein, Wendey Stanzler. Serienschöpfer: Sharon Horgan. Showrunner: Jenny Bicks. Drehbuch: Jenny Bicks. Ausführende Produzenten: Sarah Jessica Parker, Alison Benson, Sharon Horgan, Jenny Bicks, Aaron Kaplan. Darsteller: Sarah Jessica Parker, Thomas Haden Church, Molly Shannon, Talia Balsam, Tracy Letts, Sterling Jerins, Charlie Kilgore, Steven Pasquale.



Ausstrahlungstermine:



Staffel zwei ab 31. Januar 2018, mittwochs um 20.15 Uhr, wöchentlich eine Episode, wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD. Staffel eins auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/Divorce sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



