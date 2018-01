Die britische Premierministerin steht wegen ihres Brexit-Kurses unter Druck, es wird über ihren Sturz spekuliert. Eine China-Reise kommt wie gerufen: Im Fernen Osten will sie das neue "globale Britannien" präsentieren.

Als Chinas Präsident Xi Jinping im Jahr 2015 nach Großbritannien kam, schleppte ihn der damalige Premierminister David Cameron in ein Pub in Buckinghamshire. Mit einem Pint Ale begossen die beiden eine neue "goldene Ära" der bilateralen Beziehungen.

Am Mittwoch nun trifft Camerons Nachfolgerin Theresa May zu einem dreitägigen Besuch in China ein. Sie fährt nach Wuhan, Peking und Schanghai. Im Tross hat sie Handelsminister Liam Fox und Spitzenvertreter von 50 Unternehmen. Die Reise gilt als wichtiger Test für das neue "Global Britain", das nach dem Brexit neue Märkte erschließen will.

Von der "goldenen Ära" ist nichts mehr zu spüren. Zwar sagte May vor dem Abflug, sie wolle "die goldene Ära intensivieren", doch der alte Glanz ist dahin. Das bilaterale Verhältnis hat sich seit Mays Einzug in die Downing Street deutlich abgekühlt. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen hatte die Premierministerin die chinesische Beteiligung am britischen Atomkraftwerk Hinkley Point überprüfen lassen. Solches Misstrauen kommt in Peking gar nicht gut an.

Seitdem hat sich May zweimal mit Xi bei G20-Gipfeln getroffen, in Hamburg und Hangzhou. Das Verhältnis habe sich verbessert, sei aber noch nicht so gut wie unter Cameron, sagt Shi Zhiqing, Professor für Internationale Beziehungen am Carnegie-Tsinghua-Center ...

Den vollständigen Artikel lesen ...