In der vorliegenden Collage kommen einige Aussteller der Spielwarenmesse in Nürnberg zu Wort, die am 31. Januar beginnt. Silke Ruoff vom Kosmos-Verlag stellt eine neue Experimentierwelt für Mädchen vor, Florian N. Lipp vom Hersteller Craze erläutert die Vorteile, die bügellose Bügelperlen Kindern und Eltern bringen. Puppen, die nicht nur ganz individuell gestaltet werden können, sondern auch zu Instagram-Stars werden, stellt Finfin-Gründerin Theresia Battistini vor. Wie kleine Fans von fischertechnik jetzt das eigene Zuhause smarter machen können, verrät Marcus Keller, Geschäftsführer des Unternehmens, und wie die Digitalisierung auch die klassische Carrera-Bahn verändert, erläutert Geschäftsführer Andreas Stadlbauer.



Silke Ruoff antwortet auf die folgende Frage:



00:00 min (Timecode) 1. Mit welchen Innovationen stellen Sie sich auf der Messe vor?



Florian N. Lipp antwortet auf die folgende Frage:



00:46 min Was präsentieren Sie?



Theresia Battistini antwortet auf die folgende Frage:



01:17 min Was ist das Besondere an Ihrem Produkt?



Marcus Keller antwortet auf die folgende Frage:



01:59 min Welche Neuheiten präsentieren Sie in diesem Jahr?



Andreas Stadlbauer antwortet auf die folgende Frage:



02:56 min Wie sehr fährt Carrera mit der Zeit?



