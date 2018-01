FRANKFURT (Dow Jones)--Der scheidende Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) will sich beim Klimaschutz keine Vorschriften von der Politik machen lassen. "Lassen Sie uns den Weg zu diesem Ziel selbst finden", sagte Matthias Wissmann mit Blick auf die Pariser Klimaschutzziele auf dem VDA-Neujahrsempfang in Berlin.

Mit Technikvorschriften oder gar Verboten komme man nicht weiter. Die Kernfrage für ihn laute vielmehr: Wie gestalten wir die Mobilität von morgen klimafreundlich? Die deutsche Automobilindustrie arbeite bereits kontinuierlich daran, die CO2-Emissionen ihrer Fahrzeugflotten weiter zu senken.

Um ähnlich große Fortschritte bei der CO2-Reduktion wie bisher zu erzielen, müsse der Markt für E-Fahrzeuge Fahrt aufnehmen, führte Wissmann in seiner Rede weiter aus. In den kommenden zwei bis drei Jahren würden die Autobauer das Angebot von Elektrofahrzeugen auf über 100 E-Modelle verdreifachen, sagte er. Dennoch werde in den kommenden Jahren ein Großteil der Fahrzeuge weiterhin mit einem Verbrennungsmotor betrieben. 2025 dürften Elektroautos voraussichtlich einen Anteil von 15 bis 25 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen haben.

January 30, 2018 13:45 ET (18:45 GMT)

