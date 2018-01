Die Verkehrsbehörde von Abidjan in der Republik Elfenbeinküste hat einen Auftrag über 400 Crossway-Busse mit Niederflur-Einstieg von IVECO BUS unterzeichnet und mit einem weiteren Auftrag über 50 Crealis-Erdgasbusse Geschichte geschrieben. Darüber hinaus hat die Behörde mit IVECO einen Vertrag über die Lieferung von 105 Müllfahrzeugen geschlossen, die im Wesentlichen in Abidjan und Umgebung für die Müllentsorgung von etwa 1,7 Millionen Einwohnern eingesetzt werden sollen.



London (ots/PRNewswire) - IVECO und IVECO BUS, die weltweite Nutzfahrzeug- bzw. Busmarke von CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI), geben die Unterzeichnung eines wichtigen Vertrags mit der Stadt Abidjan, der Finanzhauptstadt der Republik Côte d'Ivoire in Westafrika, bekannt.



Der eine Vertrag kam zwischen IVECO und ECOTI S.A. zustande und umfasst 105 Fahrzeuge, davon 30 Daily (Transporterbaureihe), 21 Eurocargo (mittelschwere LKW) und 54 Trakker (Schwer-LKW). Die Fahrzeuge sollen für die Müllentsorgung in Abidjan und Umgebung eingesetzt werden. Den Aftersales-Service übernimmt die Moroccan Premium Group, der IVECO-Händler für Westafrika.



Den zweiten Vertrag über 450 Busse schloss IVECO BUS mit der Stadt Abidjan. Der Vertrag kam mit der Verkehrsbehörde SOTRA (Société des transports Abidjanais) der Stadt zustande, die ihre Fahrzeugflotte damit praktisch verdoppelt. Bestellt wurden 400 Crossway-Busse LE (low entry) mit Niederflur-Einstieg und einer Länge von 12 Metern sowie 50 Crealis-Stadtbusse mit Erdgasantrieb, Gelenkbusse mit 18 m Länge.



Die Crealis-Modelle sind die ersten BHNS-Erdgasbusse (Bus à Haut Niveau de Service), die auf den afrikanischen Kontinent geliefert werden. Das bedeutet angesichts der erheblichen Umweltvorteile von Bussen mit Erdgasantrieb einen wichtigen Fortschritt für das Land und vielleicht sogar für den gesamten Kontinent.



Bei Erdgasbussen liegen die Feinstaubemissionen bei nahezu null und die Stickoxidemissionen sind um 60 % niedriger als der Grenzwert der aktuellen Euro VI-Norm. Auch der Geräuschpegel konnte um 50 % reduziert werden, was dem Fahrer, den Fahrgästen und allen anderen Verkehrsteilnehmern - Fußgängern ebenso wie Fahrzeuginsassen - zugute kommt.



IVECO und IVECO BUS sind mit ihren Erdgasbussen und -Nutzfahrzeugen europaweit führend. Fast 23.000 dieser Fahrzeuge sind derzeit auf den Straßen unterwegs.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com



bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe



