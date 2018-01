Mannheimer Morgen über SAP-Vorstandschef Bill McDermott Überschrift: FalscheBotschaft Die Geschäfte bei SAP laufen prächtig, und das weltweit. Wird Vorstandschef Bill McDermott vor diesem Hintergrund auf den US-Präsidenten Donald Trump angesprochen, gerät er beinah ins Schwärmen: Es gebe keine Zweifel, dass die Steuerpolitik positive Auswirkungen auf Wachstum und Fortschritt in den Vereinigten Staaten habe, sagt er. Das mag so sein, doch die Abschottungspolitik, die Trump seit rund einem Jahr verfolgt, wird der Weltwirtschaft schaden. McDermott ist als Chef des größten europäischen Softwarekonzerns in der machtvollen Position, direkte Kritik am neuen Protektionismus äußern zu können. Die beste Gelegenheit dafür gab es vor Kurzem beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Gemeinsam mit anderen Mächtigen aus der deutschen Wirtschaft hatte er jedoch nichts Besseres zu tun, als Trump für die neuen Handelsbarrieren zu loben. Natürlich: McDermott ist auf den Markt in den USA angewiesen. Solange die Geschäfte laufen, wird er einen Teufel tun, es sich mit Trump zu verscherzen. Auf lange Sicht könnte dieser Schuss nach hinten losgehen. Die deutschen Konzernchefs müssen sich auch ihrer politischen Bedeutung bewusst werden. âEURzDie Rolle von SAP auf der Welt wird wichtiger', hat McDermott bei der Pressekonferenz gestern richtig erkannt. Er sollte auch dementsprechend verantwortungsvoll handeln. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2018 13:47 ET (18:47 GMT)