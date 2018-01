mid Groß-Gerau - Opel geht auf den nordafrikanischen Märkten in Marokko und Tunesien in die Offensive. In beiden Ländern haben die Rüsselsheimer jetzt Handelspartner gewonnen. "In der Region gibt es für Opel viel Potenzial", sagt Jean-Christophe Quémard, Vize-Präsident Africa-Middle East der Groupe PSA. Die Verkäufe auf Märkten außerhalb Europas deutlich zu steigern, ist eines der Hauptziele des im November 2018 vorgestellten Unternehmensplans "PACE!", mit dem Opel nach eigenen Angaben nachhaltig ... (Robert Sasse)

