mid Groß-Gerau - In Sachen Wirtschaftlichkeit, Umwelt, Effizienz und Zuverlässigkeit fährt MAN bei seinem Heimspiel in München einen großen Auftritt: Zur Messe IFAT für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft schickt der in der bayerischen Landeshauptstadt sitzende Nutzfahrzeugspezialist fünf Branchenfahrzeuge und präsentiert etliche Neuheiten.

Die IFAT auf dem Münchner Messegelände gilt als Leitmesse für Umwelt-Technologien mit weltweiter Bedeutung für Unternehmen und Kommunalbetriebe ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...