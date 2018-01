mid Groß-Gerau - Seine erste Ideenfabrik in Asien für die Mobilität der Zukunft hat jetzt der VW-Konzern in Peking eröffnet. Im Future Center Asia will der Autohersteller visionäre Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die "den Kunden der Konzernmarken das Gefühl geben, zuhause zu sein, auch wenn sie im Auto unterwegs sind". Laut Jochem Heizmann, VW-Vorstand und Chef für China, wollen die Experten dafür in besonderem Maße die Aussagen und Erfahrungen der Kunden nutzen.

Neue Wege für ... (Robert Sasse)

