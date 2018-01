Lieber Leser,

nachdem die Gazprom-Aktie seit Anfang des Jahres in der Spitze um 15,65 % gestiegen war, schloss sie in der vergangenen Woche erstmals negativ. Auch in dieser Woche setzt sich die Schwächephase fort. Damit ist die Aktie zunächst erneut und mustergültig am 200-Wochen-Durschnitt gescheitert. Allerdings wird sie durch den 100-Wochen-Durchschnitt im Bereich bei 4 Euro je Aktie gut unterstützt. Während die Schwäche in der vergangenen Woche noch eher technischer Natur war, dürfte ... (David Iusow)

