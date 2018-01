Liebe Leser,

die Aixtron-Aktie konnte im Dezember eine Stabilisierung vollziehen und sich wieder etwas von den im November 2017 erreichten Tiefs lösen. Dabei hat sich eine sehr flache Linie mit steigenden Hochs entwickelt. So weit, so gut möchte man meinen, doch das Problem liegt in diesem Fall auf der Oberseite, konkret im Bereich von 13,33 Euro.

Hier gibt es keine Linie steigender Hochs und damit auch keinen neuen sauberen Aufwärtstrend, sondern eine horizontal verlaufende Begrenzungslinie. ... (Dr. Bernd Heim)

