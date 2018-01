Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für McDonalds nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Unter anderem hätten Steuereffekte dazu geführt, dass die Fast-Food-Kette im vierten Quartal ergebnisseitig den Marktkonsens übertroffen habe, schrieb Analystin Karen Holthouse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen stützten zudem ihre längerfristige These, dass die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis an Schwung gewinnt./tih/ck Datum der Analyse: 30.01.2018

ISIN: US5801351017