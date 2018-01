The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2018



ISIN



FR0010688226

FR0010718874

FR0010791145

FR0010791152

FR0010791160

FR0012395473

US40053C1053