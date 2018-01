NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Aktienmarkt zollt am Dienstag weiterhin der jüngsten Rekordjagd seinen Tribut. Der Dow Jones Industrial fiel zwei Stunden vor Handelsschluss um 1,33 Prozent auf 26 088,44 Punkte und setzte so seine am Vortag begonnene Talfahrt fort. Seit Freitag, als der Leitindex bei 26 616 Punkten die nächste Bestmarke setzte, hat er nun schon fast 2 Prozent verloren.

Selbst gute Zahlen von Großkonzernen wie McDonalds und Pfizer konnten die Anleger nicht für die Aktien begeistern. Grund dafür, dass sie nach der jüngsten Rally weiter Kasse machten, blieb Experten zufolge der jüngste Zinsanstieg. "Er macht Anleihen attraktiver und schmälert den Appetit der Anleger auf risikoreichere Anlagen", sagte Analyst Mike van Dulken vom Broker Accendo. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen erreichte am Dienstag bei über 2,7 Prozent den höchsten Stand seit fast vier Jahren.

Zögerlich gingen Aktienanleger auch vor dem am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank zu Werke. "Die Angst greift um sich, dass die Chefin der amerikanischen Notenbank während ihrer letzten Sitzung vor dem Ende ihrer Amtszeit noch einmal verbal die geldpolitischen Schrauben anziehen könnte", kommentierte dies Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Vor diesem Hintergrund kamen am Dienstag auch die übrigen New Yorker Indizes weiter zurück. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,92 Prozent auf 2827,29 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 0,78 Prozent auf 6933,71 Zähler.

Gute Unternehmensberichte prallten am Dienstag bei einigen großen US-Unternehmen ab. Aktionäre von Pfizer und McDonalds nutzten gute Zahlen der beiden US-Unternehmen zum Kasse machen. Ausgehend von ihrem höchsten Stand seit fast 16 Jahren sackten Pfizer-Aktien um 3,5 Prozent ab. McDonalds quittierten ihr am Vortag erreichtes Rekordhoch außerdem mit einem ähnlich großen Kursrutsch.

Nicht nur bei Pfizer, sondern im Gesundheitssektor insgesamt ging es am Dienstag trübe zu. Die Aktien von UnitedHealth waren mit einem Kursrutsch um fast 4 Prozent das Schlusslicht im Dow. Gemeinsam mit anderen Branchenwerten litten die Papiere des Krankenversicherers deutlich darunter, dass der Online-Handelsriese Amazon, die Bank JPMorgan und Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ihre Kräfte bei der Gesundheitsvorsorge bündeln wollen, um die damit verbundenen Kosten zu senken.

Im Nebenwertebereich ging es für den Versicherungskonzern Metlife wegen aufgedeckter Bilanzunstimmigkeiten mit fast 9 Prozent abwärts. Schwer unter Druck standen auch die Aktien von Harley Davidson . Sie büßten sogar etwas mehr als 9 Prozent ein, nachdem der Motorradbauer im vierten Quartal schwach abgeschnitten hatte.

Aktien aus dem US-Stahlsektor litten derweil kräftig unter dem Zwischenbericht von AK Steel. Wegen guter Umsatzzahlen für das vierte Quartal waren die Papiere des Stahlkonzerns zwar noch solide in den Handel gestartet, sie brachen dann aber regelrecht um fast 13 Prozent ein und zogen damit auch die Aktien des Konkurrenten US Steel mit mehr als 5 Prozent in Mitleidenschaft. Am Markt wurde dies mit einem enttäuschenden Ausblick begründet.

Analystengetrieben waren die Papiere der Fluggesellschaft United Continental mit einem Anstieg um 2 Prozent eine positive Ausnahme unter den bekannten Aktienwerten. Die Investmentbank JPMorgan hatte die Papiere am Dienstag auf "Overweight" hochgestuft./tih/tos

