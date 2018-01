Paris (ots/PRNewswire) -



Anlässlich der internationalen Markteinführung des neuen Dufts "Sì Passione", der von Schauspielerin Cate Blanchett verkörpert wird, fand gestern Abend im Palais de Tokyo eine exklusive Cocktailparty in Anwesenheit von Prominenten und Freunden des Hauses statt - darunter Sara Sampaio, Adèle Exarchopoulos, Olga Kurylenko, Tina Kunakey und Tom Munro, der Starfotograf hinter der Werbekampagne von "Sì Passione".



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633689/Giorgio_Armani_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633668/ARMANI_Si_Passione _Sara_Sampaio.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633667/ARMANI_Si_Passione _Olga_Kurylenko.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633666/ARMANI_Si_Passione _Hyphen_Hyphen.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633665/ARMANI_Si_Passione _Adele_Exarchopoulos.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633669/ARMANI_Si_Passione _Tina_Kunakey.jpg )



Giorgio Armani meint dazu: "Sì ist mein Tribut an moderne Weiblichkeit - eine unwiderstehliche Kombination aus Anmut, Stärke und geistiger Unabhängigkeit."



Eine besondere Note erhielt das Event durch die musikalische Darbietung von Hyphen Hyphen und Hen Yanni.



Hyphen Hyphen spielte Closer to You, den Soundtrack zum Werbefilm von "Sì".



Presse und Influencer aus aller Welt lernten den neuen Duft "Sì Passione" kennen, der diesen Monat lanciert wird.



SaySiToPassion



@armanibeauty



Fotos zum Event im Impressum @Vincent Lappartient: https://mma.prnewswire.com/media/633661/Giorgio_Armani.pdf



Alle Bilder finden Sie hier: https://we.tl/iYZvVLK9Ve



OTS: Giorgio Armani Fragrances & Beauty newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129443 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129443.rss2



Pressekontakt: Olivier Monteil SENIOR VP GLOBAL COMMUNICATIONS GIORGIO ARMANI FRAGRANCES & BEAUTY OLIVIER.MONTEIL@LOREAL.COM +33 (0) 1 49 64 65 00