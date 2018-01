Düsseldorf (ots) - Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), muss nach einem Unfall orthopädische Schuhe tragen. Grindel hat sich vor zweieinhalb Monaten den Mittelfuß gebrochen. Das sagte er in einem Interview mit der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Das ist beim Spielen mit meinem achtjährigen Sohn passiert. Irgendwann hat es Knacks gemacht. Wenn keine Besserung eintritt, muss ich die nächsten Wochen an Krücken gehen."



