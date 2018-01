Der Skandal um Tierversuche überschattet das Treffen der Autoindustrie in Berlin. Der Abgang des VW-Cheflobbyisten Thomas Steg sorgt für Erleichterung. VDA-Präsident Wissmann gibt den Stab an Bernhard Mattes weiter.

Matthias Müller war einer der ersten Gäste auf dem traditionellen Neujahrsempfang des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie. "Mist" seien die Versuche gewesen, sagt der VW-Chef gleich zum Auftakt. Müller spielt auf die Tierversuche an, die im Auftrag der Autoindustrie in den USA durchgeführt wurden. Seine Empörung wirkt echt. Genauso spürt man seine Erleichterung. Die Empörung über die Versuche mit den Laboraffen wird ihn und die Chefs von BMW und Daimler noch weiter beschäftigen. Doch mit der Ablösung seines Cheflobbyisten Thomas Steg hat Müller Führungsstärke gezeigt. Steg war einer seiner wichtigsten Mitarbeiter, mit direktem Draht zur Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Während Müller in kleinem Kreis Einblicke in seine Gefühlswelt gab, füllte sich hinter ihm die Classic Remise in Berlin-Moabit, einer der größten Oldtimer-Sammlungen der Republik. Der traditionelle Jahresempfang des Verbandes ...

