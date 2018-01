Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 13.197 und somit 127 Punkte unter dem Schlusskurs 13.324 vom Montag. Das Tief lag bei 13.171, das Hoch wurde bei 13.309 eingebucht. Der Dax arbeitet seit Tagen extrem genau unsere Marken ab. War es am Freitag noch der Schlusskurs 12.340 und somit 1 Punkt unterhalb unsere Widerstandszone 13.341 - 13.404, so wurde heute mit Schlusskurs 13.197 die obere ...

