Die Veröffentlichung bietet praktische Empfehlungen zum Annehmen und Verwalten der DSGVO

Die Uhr tickt für Organisationen auf der ganzen Welt, die es mit persönlichen Daten aus dem europäischen Raum zu tun haben, damit anzufangen, die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einzuführen. Die Umsetzung der Verordnung ist bis zum 25. Mai 2018 erforderlich. Die DSGVO legt Datenschutz nachdrücklich als Grundrecht fest. Angesichts der Tragweite der neuen Verordnung sehen sich Unternehmen bei der Umsetzung der DSGVO innerhalb eines kurzen Zeitrahmens mehreren praktischen Herausforderungen gegenüber. Die neueste Veröffentlichung von ISACAUmsetzen der Datenschutz-Grundverordnung, kommt mir praktischen Anleitungen zur Hilfe.

Die Veröffentlichung bietet praxisbezogen Anleitung dazu, wie sich Organisationen der Herausforderung, bis zur Frist im Mai Konformität mit der DSGVO zu erreichen, stellen sollten.Die Anleitung bestimmt was in ein DSGVO-Programm aufgenommen wird einschließlich Identifizieren und Klassifizieren persönlicher Daten, Risiko-Management, Unternehmensführung, interne Kontrollen und Versicherung, Sicherheit und Umgang mit DatenschutzverletzungenDes Weiteren bringt der Leitfaden Verständnis dafür, wie das anfängliche DSGVO-Programm einer Organisation in ein vollständiges Datenschutz-Managementsystem (data protection management system, DPMS) überführt wird.

"Die DSGVO betrifft nicht nur europäische Organisationen, sondern alle Organisationen, die sich mit europäischen Daten befassen", sagte Matt Loeb, CEO von ISACA. "Unternehmen mit einer soliden Unternehmensführung werden einen Vorteil bei der Umsetzung der Verordnung haben, während es für andere schwerer sein könnte, Konformität zu erreichen. Unabhängig davon wo im Prozess Ihre Organisation steht, bietet ISACA zahlreiche Ressourcen, um Organisationen anzuleiten, während sie sich an diese Verordnung, die eine große Auswirkung hat, anpassen."

ISACA empfiehlt das Rahmenwerk COBIT 5, um die Wirksamkeit und Effizienz beim Umsetzen der DSGVO zu erhöhen. Dieses Rahmenwerk ist eine bewährte Grundlage für DSGVO-Projekte sowohl in gewerblichen als auch gemeinnützigen Unternehmen.

In den kommenden Monaten, wird ISACA zusätzliche Ressourcen bereitstellen, um seiner weltweiten Geschäftsgemeinschaft zu helfen sich auf die DSGVO vorzubereiten, einschließlich einer Reihe an kostenfreien DSGVO-fokussierten Webinaren:

20. Februar 2018 Wo treffen Cyber-Risiken und DSGVO-Konformität aufeinander?

21. Februar 2018 Umsetzen der DSGVO

27. Februar 2018 -DSGVO Was Sie nicht wissen, kann Ihnen schaden

Mitglieder können pro Webinar an dem Sie teilnehmen einen CPE erhalten. Weitere Informationen und eine vollständige Webinar-Auflistung finden Sie unterwww.isaca.org/webinars.

Das neueste Buchist für Mitglieder für 25 und für Nicht-Mitglieder für 50 erhältlich und kann unter www.isaca.org/implementing-gdpr erworben werden.

Als zusätzliche Anleitung für Datenschutz und DSGVO, empfiehlt ISACA:

DSGVO Datenschutz-Wirkungsanalysen

Die DSGVO mittels COBIT 5 annehmen

Umsetzung eines Datenschutzprogramms: COBIT 5-Befähiger mit den ISACA Datenschutzprinzipien nutzen

ISACA-Leitfaden zu Datenschutzprinzipien und Programm-Management

