Eine Klage gegen den französischen Staat könnte die Fusion von Siemens Mobility mit Alstom Transport berühren. Der Regierung wird Betrug am Steuerzahler vorgeworfen, weil sie ihre Alstom-Anteile abgegeben hat.

Mitten in die Anhörung der französischen Arbeitnehmer zur Fusion von Siemens Mobility mit Alstom platzt eine Klage gegen die französische Regierung. Die Antikorruptionsvereinigung Anticor wirft der Exekutiven vor, mit dem Verzicht auf Alstom-Aktien den Steuerzahler um mehrere hundert Millionen Euro geprellt zu haben. Die Klage wurde am Dienstag in Paris eingereicht und liegt dem Handelsblatt vor.

"Die Klage dürfte sich auf den zeitlichen Ablauf der Fusion auswirken, vielleicht sogar auf deren Verwirklichung", zeigt sich Anticor-Anwältin Lea Forestier selbstsicher. Sie will die Regierung wegen Pflichtverletzung verurteilen lassen. Bei Siemens möchte man sich dazu nicht äußern, da Dritte betroffen seien. Die Vorbereitung des Zusammenschlusses laufe vollkommen nach Plan. Man rechne mit der Unterzeichnung des "business combination agreement" im ersten Vierteljahr und mit dem Vollzug der Fusion bis Ende des Jahres.

Alstom sagt, man erwarte keinerlei Verzögerung der Fusion: "Der Staat ist nicht mehr Aktionär, die Vorbereitung läuft gut, die Beziehung zwischen dem Management der beiden Unternehmen ist ausgezeichnet", erläutert eine Sprecherin. Die Anhörung der Arbeitnehmer werde demnächst abgeschlossen, "die Garantien für die Arbeitsplätze sind in Stein gemeißelt."

Hintergrund der Klage ist der Verzicht ...

