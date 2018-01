Höhere Bezahlung und mehr Jobs: Union und SPD haben sich in den Koalitionsverhandlungen auf Maßnahmen für eine bessere Personalausstattung in der Pflege verständigt. Als erster Schritt sind 8000 neue Fachkräfte geplant.

Union und SPD haben sich in den Koalitionsverhandlungen auf Maßnahmen für eine bessere Personalausstattung in der Pflege verständigt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am späten Dienstagabend am Rande der Gespräche in der SPD-Zentrale in Berlin, als einen ersten Schritt werde es ein Sofortprogramm mit 8000 neuen Pflegefachkräften geben. Es werde auch deutliche Fortschritte bei der Bezahlung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...