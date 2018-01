Huntington Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Boardriders Inc. hat heute folgendes Statement über CEO Pierre Agnes herausgegeben:



Am frühen Morgen des heutigen Tages tat unser CEO Pierre Agnes, was er oftmals tat: Er fuhr mit seinem Boot zum Fischen aus, um den Tag zu beginnen. Im Verlauf des Vormittags wurde das Boot am Strand nahe seiner Heimatstadt geborgen. Pierre Agnes aber wurde bislang nicht aufgefunden. Die Familie von Boardriders und die gesamte Welt des Surfens sind von dieser Nachricht zutiefst betroffen. Die Situation ist immer noch nicht vollständig geklärt und deswegen werden unsere Statements des heutigen Tages beschränkt sein. Wir konzentrieren uns auf die Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden bei der der Suche und Rettung und darauf, der Familie von Pierre Agnes zur Seite zu stehen. Bitte nehmen Sie Pierre Agnes und seine Familie in Ihre Gebete auf. Vielen Dank.



Über Boardriders Inc.:



Boardriders Inc. ist ein führendes Unternehmen der Bereiche Actionsport und Lifestyle, das unter seiner Marke Kleidung, Fußbekleidung und Zubehör für Boardrider auf der ganzen Welt gestaltet, produziert und vertreibt. Die Marken des Unternehmens für Bekleidung und Fußbekleidung stehen für einen lässigen Lebensstil für junge und junggebliebene Menschen, die sich dem Outdoor-Actionsport verbunden fühlen. Die Firmenmarken Quiksilver, Roxy und DC Shoes haben authentische Wurzeln und Erbe in den Bereichen Surfen, Wintersport und Skaten. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 110 Ländern auf vielen Kanälen vertrieben, darunter in Surfshops, Skateshops, Wintersportshops, den eigenen Boardriders-Shops und weiteren Einzelhandelsgeschäften im Besitz des Unternehmens, weiteren Spezialgeschäften, ausgewählten Kaufhäusern und einer Reihe Kanälen des E-Commerce. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites unserer Marken unter www.quiksilver.com, www.roxy.com und www.dcshoes.com.



OTS: Boardriders, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129444 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129444.rss2



Pressekontakt: Sitrick and Company: Stuart Pfeifer +1.310.788.2850 spfeifer@sitrick.com/Anita-Marie Laurie +1.310.788.2850 anitamarie@sitrick.com.