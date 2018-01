Wo die "Fresh-Produce" Branche zusammenkommt, darf der faire Handel nicht zu kurz kommen! Denn am Anfang der Lieferketten für Bananen, Ananas und Co. steht viel zu oft die Ausbeutung von Mensch und Umwelt, so TransFair e.V. Keine krummen Dinger mit Bananen, fordert TransFair-Vorstandsvorsitzender Dieter Overath. Bild: Stefan Lechner Im Rahmen der Pressekonferenz auf der...

Den vollständigen Artikel lesen ...