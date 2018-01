In seiner ersten Rede zur Lage der Nation ruft der US-Präsident alle Amerikaner dazu auf, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und Differenzen zu überwinden.

US-Präsident Donald Trump hat in seiner ersten Rede zur Lage der Nation die Amerikaner zur Einigkeit aufgerufen. Es sei nicht genug, nur in Zeiten der Krise zusammenzustehen, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) vor den Abgeordneten beider Kongresskammern sowie zahlreichen hochrangigen Gästen.

"Heute Abend rufe ich alle von uns auf, unsere Differenzen beiseite zu legen, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, und die Einigkeit zu erzielen, die wir brauchen, um den Menschen, die uns gewählt haben, zu dienen", ...

