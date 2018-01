WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation überraschend eine Stärkung von Sozialleistungen angekündigt. "Lasst uns in die Entwicklung unseres Personals investieren", sagte Trump vor den Abgeordneten beider Kongresskammern am Dienstagabend (Ortszeit) im Kapitol in Washington. "Lasst uns berufsbildende Schulen öffnen, so dass unsere künftigen Arbeiter ihr Handwerk erlernen und ihr volles Potenzial entfalten können", sagte der Präsident.

Ferner forderte er eine bezahlte Elternzeit. Dies gilt als heißes politisches Eisen und wird seit Jahren von Trumps Republikanern abgelehnt. Auch für Strafgefangene, die ihre Strafe abgesessen haben, forderte Trump "eine zweite Chance". Damit wiederholte er die Worte seines von ihm häufig kritisierten Vorgängers Barack Obama, der zahlreiche Gefangene begnadigt hatte./dm/DP/zb

AXC0002 2018-01-31/04:34