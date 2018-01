WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm hat US-Präsident Donald Trump vor Zugeständnissen an das isolierte Regime gewarnt. Nordkoreas "rücksichtsloses Streben" nach Atomraketen könne sehr bald die USA bedrohen, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Rede zur Lage der Nation.

Seine Regierung verfolge eine Politik des "maximalen Drucks" auf Pjöngjang. Erfahrungen aus der Vergangenheit hätten gezeigt, dass Selbstgefälligkeit und Zugeständnisse zu Aggression und Provokation führten. "Ich werde nicht die Fehler früherer Regierungen wiederholen, die uns in diese gefährliche Position gebracht haben", sagte Trump.

Süd- und Nordkorea hatten sich zuletzt nach längerer Funkstille wieder angenähert. Das hatte die Angst vor einer Eskalation des Streits über das nordkoreanische Atomprogramm kurz vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea erheblich verringert./hma/DP/zb

