WUHAN (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May will bei ihrem China-Besuch für ein globales Handelssystem eintreten, in dem alle nach den gleichen Regeln spielen. Zum Auftakt ihrer dreitägigen Visite traf May am Mittwoch in der zentralchinesischen Stadt Wuhan ein. Vor dem Hintergrund des geplanten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union will sich May in ihren Gesprächen mit der chinesischen Führung für einen Ausbau der Wirtschaftskooperation einsetzen.

Auch Menschenrechtsfragen sowie die Lage in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong, wo Peking einen härteren Kurs gegen demokratische Aktivisten fährt, will sie in Peking zur Sprache bringen, wie die Premierministerin nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur Press Association vor mitreisenden Reportern sagte. May wird am Mittwochnachmittag in Peking erwartet, wo sie ihre Gespräche mit Regierungschef Li Keqiang aufnehmen wird./lw/DP/zb

AXC0008 2018-01-31/05:11