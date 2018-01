BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat ein gemischtes Fazit der jüngsten Runde der Koalitionsverhandlungen gezogen. Bei der SPD-Forderung nach einem Ende der grundlosen Befristung von Jobs seien Union und SPD noch sehr weit auseinander, sagte er am frühen Mittwochmorgen nach einer gut dreistündigen Sitzung der Spitzenrunde der 15 Unterhändler von CDU, CSU und SPD in Berlin. Über dieses Thema müsse noch intensiv weiter beraten werden.

Zugleich habe es aber auch in Teilen sehr konstruktive Gespräche gegeben, sagte Klingbeil. So habe sich die Runde in der Pflegepolitik darauf geeinigt, den Menschen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Sehr konstruktive Gespräche seien auch über Verbesserungen bei der Rente geführt worden. Hier erwarte er Ergebnisse bei der nächsten Sitzung am Donnerstag. In der Familienpolitik habe es eine gute erste Diskussionsrunde gegeben./bk/rm/sam/poi/DP/zb

