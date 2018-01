FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 31. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CH: Bucher Umsatz 2017 06:30 CH: Rieter Umsatz 2017 07:00 CH: Gurit Umsatz 2017 07:00 CH Hügli Umsatz 2017 07:00 E: Santander Q4-Zahlen 07:00 CH: Lonza Jahreszahlen 07:00 CH: Julius Bär Jahreszahlen 07:00 S: SEB Jahreszahlen 07:00 NL: ING Group Jahreszahlen 07:00 D: Siemens Q1-Zahlen und Hauptversammlung 07:00 D: Sartorius vorläufige Jahreszahlen 07:00 LU: Arcelormittal Q4-Zahlen 07:20 S: Volvo AB Jahreszahlen 07:30 D: Infineon Q1-Zahlen (11.00 h Call) 07:30 NL: KPN Q4-Zahlen 07:30 S: Ericsson Jahreszahlen 08:00 S: Hennes & Mauritz Jahreszahlen 08:00 J: Nintendo 9Monatszahlen 12:00 FIN: Outokumpu Jahreszahlen 12:25 USA: Eli Lilly Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing Q4-Zahlen 17:45 F: Unibail-Rodamco Jahreszahlen 22:00 USA: Mondelez Q4-Zahlen 22:00 USA: Paypal Q4-Zahlen 22:01 USA: AT&T Q4-Zahlen 22:03 USA: Qualcomm Q1-Zahlen 22:05 USA: Facebook Q4-Zahlen 22:05 NL: Qiagen Q4-Zahlen 22:09 USA: Microsoft Q2-Zahlen 22:15 USA: Ebay Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Hawesko vorläufige Jahreszahlen D: Isra Vision Geschäftsbericht N: Telenor Q4-Zahlen KR: Samsung Q4-Zahlen HU: Wizz Air Q3-Zahlen USA: Altria Group Q4-Zahlen USA: Symantec Q3-Zahlen USA: United States Steel Q4-Zahlen USA: Metlife Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Industrieproduktion 12/17 (vorläufig) 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 22./23.1.18 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/18 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 12/17 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 12/17 08:45 F: Verbraucherpreise 01/18 (vorläufig) 08:45 F: Erzeugerpreise 12/17 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 01/18 10:00 I: Arbeitslosenquote 12/17 (vorläufig) 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 12/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 01/18 (vorab) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 01/18 14:30 USA: Beschäftigungskosten Q4/17 15:45 USA: PMI Chicago 01/18 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsbeschluss SONSTIGE TERMINE D: 24-Stunden-Warnstreiks in verschiedenen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie 03:00 USA: US-Präsident Donald Trump hält seine erste Rede zur Lage der Nation 10:30 D: Jahres-Pk Handelsverband Deutschland u.a. zu Jahresbilanz und Ausblick, Innenstädte, Lieferverkehr und mögliche blaue Plaketten 11:00 D: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. D: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers D: Beginn Spielwarenmesse (bis 04.02.), Nürnberg + 1000 Pressekonferenz VEDES 12:00 D: Bundeswirtschaftsministerin Zypries stellt Jahreswirtschaftsbericht vor 14:30 EU: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfängt den rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis 16:30 EU: Pk Europäischer Autoherstellerverband ACEA ACEA-Präsident Carlos Tavares will sich zur Lage der Autoindustrie in Europa und zu den erwarteten Zulassungszahlen 2018 äußern GB: Die britische Premierministerin Theresa May zu politischen Gesprächen in China Zum Auftakt der dreitägigen Visite landet May in Wuhan in Zentralchina, reist aber noch am selben Tag nach Peking weiter, um ihre Gespräche mit der chinesischen Führung aufzunehmen.

