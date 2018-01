Wenn Künstliche Intelligenz nicht nur den normalen Alltag beeinflusst…

Künstliche Intelligenz ist seit geraumer Zeit ein Thema, dass mehr und mehr in unseren Alltag hineingreift. Zahlreiche Anwendungen erleichtern unseren Alltag. Auch wenn gewisse Lösungen überraschend sein mögen, bisher stand der Nutzen immer im Vordergrund. Damit das so bleibt, investieren viele Unternehmen in diesen Bereich - zu ihrem Vorteil!

Smartphonenutzer nutzen Künstliche Intelligenz. Smartphones sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Viele Menschen nutzen dabei Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz wie von selbst. Eine Übersicht:

Wenig Skepsis. Fragt man die Deutschen nach ihren Erwartungen und Ängsten in diesem Zusammenhang kommt erstaunlich viel Optimismus heraus. Laut einer Bitkom-Untersuchung sind zwei Drittel (69 Prozent) der Deutschen der Meinung, dass Künstliche Intelligenz entscheidend ist, damit die heimischen Unternehmen künftig weltweit erfolgreich sind. Jeder Zweite (49 Prozent) wünscht sich, dass die Politik die Forschung zur Künstlichen Intelligenz hierzulande massiv fördert und rund jeder Dritte (30 Prozent) ist sogar der Meinung, die Politik müsse Künstliche Intelligenz zu einem Top-Thema machen.

