An diesem Mittwoch konstituieren sich die Fachausschüsse des Bundestages. Gegen drei AfD-Politiker gibt es massive Vorbehalte. Damit könnte ein Fall eintreten, den es so noch nicht gab in der Parlamentsgeschichte.

Das Prozedere ist gut geübte Praxis. Nachdem sich der Bundestag kürzlich auf die Einsetzung von 23 ständigen Ausschüssen verständigte, konstituieren sich heute Vormittag die Gremien. Ein Routinevorgang - normalerweise. Doch seit dem Einzug der AfD ins Parlament ist vieles anders als sonst. Etwa die Entscheidung über die Ausschussvorsitzenden.

Nach dem bisher üblichen Verfahren steht der AfD als größter Oppositionsfraktion der Vorsitz im wichtigen Haushaltsausschuss zu - vorausgesetzt, es kommt zu einer Neuauflage der Großen Koalition. CDU und CSU haben bereits deutlich gemacht, die bisherige parlamentarische Praxis nicht wegen der AfD ändern zu wollen. Andere Fraktionen stehen zwar auch zudem Verfahren, haben aber teils massive Vorbehalten gegen den Kandidaten der AfD, Peter Boehringer.

Die Linke akzeptiere zwar, dass der AfD drei Ausschussvorsitze zustehen, sagte die Linken-Haushälterin Gesine Loetzsch dem Handelsblatt. "Allerdings halten wir den Kandidaten nicht für geeignet", fügte sie mit Blick auf Boehringer hinzu. Als Grund nannte Loetzsch frühere Aussagen des AfD-Politikers. "Er hat sich in Blogbeiträgen und E-Mails frauenfeindlich und islamfeindlich geäußert, vor einer Umvolkung gewarnt." Das stehe im Widerspruch zur Tätigkeit des Haushaltsausschuss-Vorsitzenden, der nicht nur die Sitzungen zu leiten, sondern auch den Ausschuss öffentlich im In- und Ausland zu repräsentieren habe.

Mit der Ablehnung der Linken steht der Haushaltsausschuss erstmals in der Geschichte des Bundestags vor der Wahl seines Vorsitzenden. Normalerweise werden die Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse nicht gewählt, sondern nur "bestimmt". Sollte allerdings ein Vertreter der anderen Fraktionen nach Eröffnung der Sitzung durch den Bundestagspräsidenten oder einen seiner Stellvertreter Widerspruch gegen einen Kandidaten einlegen, müsste es stattdessen zu einer Wahl des Vorsitzenden kommen. Um als Vorsitzender gewählt zu werden, sind mehr Ja- als Nein-Stimmen notwendig.

Die Grünen wollten sich zunächst nicht festlegen, sondern eine Erklärung von Boehringer zu den Vorwürfen gegen ihn einfordern. "Wir akzeptieren, dass die AfD-Fraktion wie andere Fraktion auch das Recht hat Ausschussvorsitze zu besetzen und den Haushaltsausschussvorsitz im Zugriffsverfahren gezogen hat", sagte der Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler dem Handelsblatt. Gleichzeitig gebe es aber Bedenken gegen Boehringer bezüglich seiner ...

