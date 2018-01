Der amerikanische Restaurantbetreiber Wingstop Inc. (ISIN: US9741551033, Nasdaq: WING) wird eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 3,17 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttungssumme entspricht rund 7 Prozent der Marktkapitalisierung von Wingstop, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Wingstop zahlt aktuell keine reguläre Dividende an die Aktionäre aus. Die Ausschüttung der Sonderdividende erfolgt am 14. Februar 2018 (Record date: 9. Februar ...

