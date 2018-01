=== *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:15 PK; 10:00 HV), München 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis, Göttingen *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q, Luxemburg *** 07:00 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis, Amsterdam 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q, Den Haag 07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und Gesamtjahr 2017 Dezember saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 4Q, Stockholm 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate, Kyoto *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj 09:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), PK zu "Handlungsempfehlungen für die neue Bundesregierung", Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -16.000 gg Vm zuvor: -29.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 10:50 IE/EZB-Direktor Coeure, Rede beim European Financial Forum, Dublin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,3% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,7% zuvor: 8,7% *** 11:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-PK, Berlin 11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungs- wirtschaft (GDV), Jahres-PK, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:00 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts 2018, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +193.000 Stellen zuvor: +250.000 Stellen *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 63,5 zuvor: 67,6 *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:00 DE/Bundesbank-Vorstand Dombret, Rede zum Thema: "Lokomotive Deutschland: Zur Lage der Konjunktur in Deutschland und Europa" bei der Bundesbank- Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf *** 17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Jahresergebnis, Paris *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,25% bis 1,50% zuvor: 1,25% bis 1,50% *** 22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas *** 22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo *** 22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San Jose *** - DE/Beginn von ganztägigen deutschlandweiten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie - DE/Isra Vision Systems AG, ausführliches Jahresergebnis, Darmstadt - ES/Fristablauf für die Amtseinsetzung eines neuen katalanischen Präsidenten im Regionalparlament, Barcelona ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2018 00:11 ET (05:11 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.