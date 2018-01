Wie mies: Da hat man nach einem guten Essen im Restaurant noch Lust auf einen Espresso, da quatscht der Kellner uns weinbeseelten Gästen noch ungefragt einen überteuerten Nachtisch auf: meist süße Einheitspampe.

Eigentlich lernt man schon als Kind: Finger weg vom Restaurant-Nachtisch. Jüngst war ich mit meiner Schwester, ihrem Mann und deren drei Mädchen in einem feinen Hotel beim Dinner-Büffet.

Die beiden älteren Töchter (sieben und vier Jahre alt) neigen beide nicht zur Gefräßigkeit. Und am liebsten trinken sie Leitungswasser. Ohne Witz. Aber es geht ihnen gut.

Als sie jedoch das opulente Dessert-Büffet vor Augen hatten, schnappten sich beide instinktiv einen großen Hauptspeisenteller (unter Umgehung der Hauptspeise). Es gibt noch Familienfotos vom Vorher-Nachher.

Vorher: Die Kinder, wie sie sich mit leuchtenden Augen und mit der Büffetzange auftun: Sahnecremetörtchen garniert mit Sahne und mit Mini-Macarons, dazwischen Sahne, dann Schokocremekugeln mit Schokostreuseln im Gläschen und so weiter. Alles mini.

Nachher: Ein Foto von der Älteren vor ihrem reichhaltigen Nachtisch-Teller, mit einer dieser Schokokugeln in der goldhamsterartig gewölbten Backe und mit wehleidigem Blick. Sie wollte den mehlig-glitschigen Kakaobatzen eben nicht einfach in die strahlend weiß gestärkte Stoffserviette spucken. Das Foto heißt nun: "Verdammt, wohin damit?"

Ihre Eltern haben die Kleinen gewähren lassen. Es war den Kindern eine Lehre: Wer beim Büffet auf seine Kosten kommen will, stürze sich auf edle Meeresfrüchte, Fisch und Rindersteak. Aber niemals, niemals, nie auf das Dessert. Beim Restaurant-Nachtisch isst das Auge am besten nicht mit. Es isst allein. Ohne den Mund.

Ich habe sogar den dringenden Verdacht: Nicht an den Getränken allein stoßen sich die Restaurants gesund, sondern auch an den Süßspeisen. Egal ob am Büffet oder à la carte. Das Zeug besteht meist nur aus Ei, Zucker, ...

