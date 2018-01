Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Die Abgasaffäre bei Volkswagen kostet einen Manager aus der Konzernspitze vorläufig sein Amt. Der Autokonzern beurlaubte am Dienstag seinen Cheflobbyisten Thomas Steg. Dieser hatte von dem jetzt bekannt gewordenen Tierversuch in den USA gewusst, den Abgastest mit Affen aber nicht verhindert. In Deutschland hat das Experiment große Empörung hervorgerufen. Mit dem Test an Affen hatte ein von VW, Daimler und BMW betriebener Forschungsverein beweisen wollen, dass Dieselabgase ungefährlich seien. Volkswagen-Chef Matthias Müller bezeichnete dieses Vorgehen bei einem Empfang des Konzerns am Montagabend in Brüssel als falsch, unethisch und abstoßend. Am Dienstag teilte Müller nach einer Sitzung des Vorstands mit, Steg habe erklärt, "die volle Verantwortung zu übernehmen". (SZ S. 1/Handelsblatt S. 14f)

SAP - Der Softwarekonzern SAP lässt sich den amerikanischen Cloud-Softwareanbieter Callidus rund 2,4 Milliarden Dollar kosten. Das Callidus-Management hat der Offerte bereits zugestimmt. Die Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbshüter vorausgesetzt geht SAP-Finanzchef Luka Mucic davon aus, dass die Transaktion noch im zweiten oder dritten Quartal abgeschlossen werden kann. Für SAP wäre es die erste Milliardenübernahme seit 2014. Eine neue Übernahmewelle wie vor ein paar Jahren werde SAP nun aber nicht starten, versicherten Mucic und Konzernchef Bill McDermott. (Börsen-Zeitung S. 11)

DEUTSCHE TELEKOM - Die Konkurrenten der Deutschen Telekom bekommen es inmitten der laufenden Koalitionsverhandlungen mit der Angst zu tun. In einer seltenen Allianz haben sie sich jetzt an die Arbeitsgruppen von CDU/CSU und SPD gewandt, die in diesen Tagen den Koalitionsvertrag aushandeln. In einem Brief, der der Welt vorliegt, warnen sie davor, der Telekom beim Bau eines neuen Glasfasernetzes sogenannte Regulierungsferien einzuräumen. Telekom-Chef Tim Höttges hatte wiederholt gefordert, beim Bau des schnellen Breitbandnetzes freie Hand zu bekommen. Sollte er - wie bisher auch - gezwungen werden, Konkurrenten das neue Netz zu regulierten Preisen zur Verfügung zu stellen, würden sich die milliardenschweren Investitionen nicht mehr rechnen. Eine vollständige Deregulierung von Glasfaserzugangsnetzen unter "unzureichenden oder unklaren" Bedingungen hätte eine Reduzierung der Anbieterzahl sowohl auf die Infrastruktur- als auch Dienste-Ebene zur Folge, heißt es in dem Brief. (Welt S. 10)

AIR BERLIN - Die Bundesregierung hat sich beim Notkredit an Air Berlin auf die Kaufabsicht der Lufthansa verlassen - Sicherheiten fehlten. Das zeigen interne Unterlagen. (SZ S. 18)

VOLKSBANKEN - Die Volks- und Raiffeisenbanken erwarten von einer neuen Bundesregierung Steuerentlastungen und namentlich eine Reform der Unternehmensbesteuerung. "Mich erfüllt es mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit Deutschlands mit großer Sorge, dass wir auf diesem Gebiet seit einem Jahrzehnt keine große Reform mehr gesehen haben", sagte die neue Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, im Interview der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung S. 4)

PHILIP MORRIS - Der Tabakkonzern Philip Morris (PM) setzt zunehmend auf Tabakerhitzer. "Bis zum Jahr 2025 wollen wir weltweit 30 Prozent unseres Absatzes mit potenziell risikoreduzierten Produkten erwirtschaften", sagte der neue PM-Deutschlandchef Markus Essing den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ende des dritten Quartals 2017 seien es bereits mehrere Zehntausend Nutzer in Deutschland gewesen. Man stelle die Produktion und die Vermarktung komplett um. In Dresden baut der Konzern ein neues Werk zur Produktion von Tabaksticks. (Funke Mediengruppe)

THOMSON REUTERS - Thomson Reuters ist in fortgeschrittenen Gesprächen, die Kontrolle über Finanzterminals und das Datengeschäft an den US-Finanzinvestor Blackstone abzugeben. Der Konzern ist in den vergangenen Jahren gegenüber dem amerikanischen Rivalen Bloomberg ins Hintertreffen geraten. Übrig blieben für Thomson Reuters neben einer Minderheitsbeteiligung an der größten Sparte Financial & Risk (F & R) die beiden Divisionen Legal und Tax & Accounting. Blackstone plant offenbar, 55 Prozent an F&R zu kaufen, wobei die Bewertung bei 20 Milliarden Dollar liegen soll. Der Deal soll vornehmlich über Fremdkapital finanziert werden, heißt es von der Nachrichtenagentur Reuters selbst. (Börsen-Zeitung S. 9)

