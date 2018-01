Saarbrücken (ots) - Angesichts des Skandals um Abgastests mit Affen und Menschen hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter die Automobilindustrie zu weiteren Konsequenzen aufgefordert. Hofreiter sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch), die entstandene Vertrauenskrise sei nicht damit ausgestanden, "dass VW den Generalbevollmächtigten Steg mal schnell in Urlaub schickt".



Hofreiter betonte weiter: "Die Firmen müssen ernsthaft aufräumen, um Vertrauen wieder zu gewinnen." Es sei unerträglich, "dass schäbige Machenschaften der Autokonzerne immer nur scheibchenweise an die Öffentlichkeit gelangen". Sollten Konzernbosse von den Tests gewusst haben, sei das ein weiteres Zeichen dafür, "dass der Chefetage ein moralischer Kompass fehlt". Wenn nicht, dann hätten sie ihre Konzerne nicht im Griff. "Beide Erklärungen finde ich sehr beunruhigend", so Hofreiter.



