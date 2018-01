Osnabrück (ots) - Schwarzarbeit: Zentralverband Deutsches Baugewerbe fordert mehr Personal und Kontrollen



Geschäftsführer Jöris fordert Deckelung der Sozialabgaben: "Andernfalls wird der Anreiz für Schwarzarbeit noch größer"



Osnabrück. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe fordert mehr Personal und verstärkte Kontrollen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit. "Wir begrüßen die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit FKS. Aber es ist nötig, sie mit mehr Personal auszustatten, damit noch stringentere Kontrollen möglich sind", sagte Heribert Jöris, Geschäftsführer für Sozial- und Tarifpolitik beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Die Kontrolle einer Großbaustelle sei schwierig und personalintensiv. "Das führt dazu, dass derzeit nicht in dem Maße kontrolliert wird, wie wir es uns wünschen würden", so Jöris weiter.



Die von der Bundesregierung beschlossene Aufstockung der Stellen der FKS sei noch zu wenig. Außerdem brauche der Personalaufbau Zeit. Und auch bei kleineren Baustellen müssten Kontrollen intensiviert werden. "Sonst wird der Eindruck vermittelt, dass die Gefahr, dort erwischt zu werden, geringer ist." Außerdem fordert Jöris die Deckelung der Sozialabgaben: "Andernfalls wird der Anreiz für Schwarzarbeit noch größer."



