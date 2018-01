Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MUSTERKLAGE - In der vergangenen Legislaturperiode hatte die Union blockiert, was die SPD wollte. Nun könnte mit einer neuerlichen Großen Koalition umgesetzt werden, worauf Verbraucherschützer schon lange warten: die Musterfeststellungsklage. Darauf pochen gemeinsam der Verbraucherzentrale-Bundesverband (VZBV) und der ADAC. In einem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt, verlangen sie von den Unterhändlern einer neuen Koalition die verbindliche Zusage, dass das neue Klageinstrument auch eingeführt wird. (Handelsblatt S. 9)

ARBEITSKOSTEN - Die Arbeitskosten in Deutschland sind im internationalen Vergleich nach wie vor hoch. Das zeigt eine vergleichende Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Unter 45 untersuchten Industrienationen rangiere die Bundesrepublik bei den Arbeitskosten pro Stunde mit knapp 40 Euro auf Platz sechs. Spitzenreiter sei die Schweiz. (Funke Mediengruppe)

STEUERPLÄNE - Interne Berechnungen des Finanzministeriums zeigen, wer von den Steuerplänen einer großen Koalition profitiert. So wächst bei Alleinstehenden zunächst die Entlastung mit dem Einkommen, doch ab einem bestimmten Wert sinkt diese rapide. Für einen verheirateten Alleinverdiener mit zwei Kindern gibt es bis zu einem Bruttolohn von 132.000 Euro eine stets zunehmende Entlastung. Erst dann kommt der Wendepunkt. (FAZ S. 15)

IG METALL - Im Kampf um die 28-Stunden-Woche testet die IG Metall Tagesstreiks als neues Kampfinstrument. Die wirtschaftlichen Folgen sind immens. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fürchtet, dass es künftig öfter zur Stilllegung ganzer Firmen kommen könnte: Die Arbeitslosigkeit habe ein Rekordtief erreicht und viele Unternehmen suchten händeringend Beschäftigte. Das stärke die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften. (Handelsblatt S. 1)

BREXIT - Die britische Regierung rechnet infolge des Brexit mit weniger Wachstum. Ein entsprechendes Papier ist im Hause von Brexit-Minister David Davis erarbeitet worden, heißt es auf der Online-Nachrichtenseite Buzzfeed. Demnach rechnen die Fachleute der Regierung damit, dass der Brexit dem Land in jedem Fall auf lange Sicht wirtschaftlich schaden werde. (FAZ S. 17/Welt S. 10)

MOBILFUNK - In Washington überlegt die Regierung, den hochmodernen 5G-Mobilfunkstandard selbst zu bauen - um Geheimnisse für sich zu behalten. Vor allem geht es darum, Chinas Weltmarktführer Huawei zu umgehen. (SZ S. 15)

RUSSLANDPOLITIK - Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD bahnt sich ein Streit über die Russlandpolitik an. Während führende Unionspolitiker an den Sanktionen gegen Moskau festhalten wollen, fordert die SPD Gespräche über einen neuen Kurs. Der Weg zu einer neuen Großen Koalition bleibt mühsam. (Handelsblatt S. 11)

ABGASAFFÄRE - Angesichts des Skandals um Abgastests mit Affen und Menschen hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter die Automobilindustrie zu weiteren Konsequenzen aufgefordert. Hofreiter sagte, die entstandene Vertrauenskrise sei nicht damit ausgestanden, "dass VW den Generalbevollmächtigten Steg mal schnell in Urlaub schickt". Hofreiter betonte weiter: "Die Firmen müssen ernsthaft aufräumen, um Vertrauen wieder zu gewinnen." Sollten Konzernbosse von den Tests gewusst haben, sei das ein weiteres Zeichen dafür, "dass der Chefetage ein moralischer Kompass fehlt". Wenn nicht, dann hätten sie ihre Konzerne nicht im Griff. (Saarbrücker Zeitung).

WOHLSTAND - In einer neuen Studie (The Changing Wealth of Nations) warnt die Weltbank vor einer zunehmenden Kluft zwischen reichen und armen Ländern. Nach Angaben der Weltbank ist der globale Wohlstand zwischen 1995 und 2014 in 141 Ländern insgesamt zwar um 66 Prozent auf 1.143 Billionen Dollar gestiegen. Das Wohlstand pro Kopf lag jedoch in den OECD-Ländern 52 Mal höher als in den ärmsten Ländern der Erde. (Handelsblatt S. 6)

January 31, 2018

