Liebe Leser,

nachdem die Royal Durch Shell-Aktie am 12. Januar bei 29,14 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet hatte, ging sie in eine leichte Konsolidierung über. Diese führte den Wert im zweiten Monatsdrittel zweimal in den Bereich von 28,42 Euro zurück. Von hier aus erfolgte in den letzten Tagen zwar ein erneuter Anstieg, doch hierbei konnte die 29,00-Euro-Marke noch nicht wieder dauerhaft überschritten werden.

Der leichte Rückgang des Erdölpreises bremst damit auch die Ölmultis ... (Dr. Bernd Heim)

