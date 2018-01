Nach zwei problematischen Jahren konnte das Unternehmen für 2017 wieder einen Anstieg beim Nettoumsatz um 5,4 % auf 7,96 Mrd. Franken melden. Positives Detail dabei: Insbesondere das zweite Halbjahr konnte hier kräftig Momentum zeigen, nachdem Swatch im ersten Halbjahr 2017 nur um 1,2 % gewachsen war. Ein deutlich überproportionales Wachstum erreichte Swatch bei den Gewinnzahlen. So konnte sich der operative Gewinn auf Basis Ebit um 25 % auf 1 Mrd. Franken verbessern. Die entsprechende Marge kletterte um 1,9 Prozentpunkte auf 12,6 %. Letztlich wies das Unternehmen einen Reingewinn von 755 Mio. Franken aus, ein Plus von 27,3 % zum Vorjahr. Damit übertraf der Konzern letztlich die Markterwartungen. Kein Wunder, dass es derzeit von Analysten überwiegend positive Kommentare zur Aktie gibt. So hatte sich unter anderem Morgan Stanley positiv zu den Perspektiven geäussert. Das allein reicht natürlich im Zweifel nicht aus, um eine Aktiedauerhaft nach oben zu treiben. Indes: Mit den neuen Zahlen bestätigt Swatch geradezu die Vorschusslorbeeren, die es seit 2016 im Kurs bereits gegeben hatte. Der Umstand, dass es im vergangenen Jahr nur zu einer eher breit angelegtenSeitwärtstendenz reichte, sollte hier am Ende eher als Konsolidierungs-Formation verstanden werden. Mit den neuen Zahlen im Gepäck stehen die Chancen gut, dass die Aktie die Widerstandszone bei 420 Franken überwinden kann. Wir würden hier mit einer kleinen Einstiegsposition operieren und nach Überwindung der angegebenen Marke aufstocken.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 5 vom 31.1.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info