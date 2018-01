Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta005/31.01.2018/07:00) - Hochdorf, 31. Januar 2018 - Das langjährige Geschäftsleitungsmitglied Dr. Karl W. Gschwend, Managing Director Strategic Projects, verlässt die HOCHDORF-Gruppe mit Erreichen des Pensionsalters per Ende Januar 2018.



Dr. Karl W. Gschwend übernahm 1998 die Werksleitung des damals einzigen HOCHDORF Werks in Hochdorf. Nach dem Kauf des Produktionswerks in Sulgen übernahm er zwischenzeitlich die Geschäftsführung der Schweiz. Milchgesellschaft AG, Sulgen. In der Zeit von 2006 bis 2014 war er als Geschäftsführer der HOCHDORF Nutritec AG verantwortlich für die zwei Produktionswerke in Hochdorf und Sulgen. In der Zeit von 1999 bis 2015 zeichnete Karl Gschwend in der Gruppe als verantwortliche Person für Qualität. Im selben Zeitraum war er zudem Arbeitgebervertreter im Stiftungsrat der HOCHDORF Pensionskasse, von 2013 bis 2015 amtete er als deren Präsident. Als Beauftragter für wissenschaftliche Forschung koordinierte er während der gesamten Zeit die Zusammenarbeit von HOCHDORF mit nationalen und internationalen Hochschulen und Universitäten. Seit 2015 konzentrierte er sich als Managing Director Strategic Projects auf die strategisch wichtigen Investitionsprojekte der HOCHDORF-Gruppe.



Wichtige Zukunftsprojekte geprägt Als Verantwortlicher der beiden HOCHDORF Produktionswerke hat Dr. Karl Gschwend die wegweisenden Investitionsprojekte der letzten Jahre geführt. Dazu zählten der Bau zweier Produktions- und Verpackungslinien für Babynahrung in Sulgen. "Mit seiner Arbeit hat Karl Gschwend einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg im HOCHDORF Babynahrungsgeschäft geleistet", erklärt Dr. Thomas Eisenring, CEO der HOCHDORF-Gruppe.



Die Investitionsprojekte zur Kapazitätserhöhung im Bereich Babynahrung stehen kurz vor dem Abschluss und der Übergabe an die Produktion. Die Aufgaben des Managing Director Strategic Projects werden zukünftig gruppenintern anderweitig organisiert. Damit reduziert sich die Zahl der Geschäftsleitungsmitglieder auf sieben Personen.



Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Dr. Karl W. Gschwend für seinen langjährigen und wertvollen Einsatz und wünschen ihm auf dem weiteren Lebensweg gute Gesundheit und neue Herausforderungen im sogenannten dritten Lebensabschnitt.



Über die HOCHDORF-Gruppe Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2016 über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).



