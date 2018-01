In der Siemens-Kraftwerkssparte sollen Tausende Jobs wegfallen. Vorstandschef Kaeser sieht sich daher massiver Kritik ausgesetzt. Vor der heutigen Hauptversammlung gibt der Konzern einen Einbruch in dem Geschäft bekannt.

Ein Gewinneinbruch in der vor einem Stellenabbau stehenden Kraftwerks-Sparte zieht Siemens nach unten. Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft sei im ersten Quartal (zum 31. Dezember) des Geschäftsjahres 2017/18 um 14 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gesunken, teilte der Industriekonzern am Mittwoch vor der Hauptversammlung in München mit.

Unter dem Strich stand jedoch ein um zwölf Prozent höherer Gewinn von 2,2 Milliarden Euro. Er wurde durch den Verkauf der restlichen Aktien am Lichttechnik-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...