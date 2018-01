FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach dem bislang schwachem Wochenverlauf dürfte sich der Dax am Mittwoch zunächst etwas fangen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher auf 13 221 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Dax ein neues Rekordhoch bei 13 596 Punkten erreicht, dass sich dann jedoch schnell als Bullenfalle erwiesen hatte. Sorgen um steigende Zinsen und der weiter stabile Euro haben den Anlegern die Partylaune vermiest.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Der New Yorker Aktienmarkt hat am Dienstag noch einmal der jüngsten Rekordjagd seinen Tribut gezollt. Gewinnmitnahmen drückten den Dow Jones Industrial am Ende mit 1,37 Prozent auf 26 076,89 Punkte ins Minus. Der Leitindex erlitt damit den größten prozentualen Tagesverlust seit Mai 2017. Er setzte seine am Vortag begonnene Talfahrt fort. Seit Freitag, als der Leitindex bei 26 616 Punkten die nächste Bestmarke setzte, hat er nun schon ungefähr 2 Prozent verloren.

ASIEN: - RUNTER - Asiens Börsen haben am Mittwoch überwiegend weiter nachgegeben, wenngleich sich die Talfahrt gegenüber dem ersten beiden Tagen der Woche verlangsamte. Die Richtung hatte die Wall Street vorgegeben, wo sich der Rückschlag nach dem Rekordlauf des Jahresanfangs fortsetzte. Am Ende schloss der japanische Leitindex Nikkei ein knappes Prozent im Minus. Chinas Märkte inklusive Hongkong lagen dagegen im späten Handel leicht im Plus.

DAX 13.197,71 -0,95% XDAX 13.201,18 -0,79% EuroSTOXX 50 3.606,75 -1,00% Stoxx50 3.222,82 -0,95% DJIA 26.076,89 -1,37% S&P 500 2.822,43 -1,09% NASDAQ 100 6.930,73 -0,82% Nikkei 225 23.098,29 -0,8% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,83 -0,09% Bund-Future Settlement 158,91 -0,05%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,24 DOLLAR - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2437 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch bei 1,24 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2421 (Montag: 1,2379) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,2437 0,34% USD/Yen 108,71 -0,12% Euro/Yen 135,20 0,22%

ROHÖL:

Brent (März-Lieferung) 68,44 -0,17 USD WTI (März-Lieferung) 63,91 -0,15 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0059 2018-01-31/07:35