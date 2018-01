TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte zeigen die Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz. Die mit Spannung erwartete Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation hat kaum Einfluss auf das Börsengeschehen. Die Rede sei nicht dazu angetan, Verwerfungen an den Finanzmärkten auszulösen, sagt Rob Carnell, Leiter des Asien-Research der Bank ING. Trump habe sich mit Kritik an Russland und China zurückgehalten, aber auch wenig Details zu den geplanten Infrastrukturausgaben genannt. Letztere hätten womöglich die ohnehin schon gestiegenen Anleiherenditen noch weiter nach oben getrieben, meint Carnell.

Angeführt werden die Märkte der Region von der Börse im südkoreanischen Seoul, wo der Leitindex Kospi um 0,4 Prozent steigt. Zu verdanken ist dieses Plus dem Schwergewicht Samsung, das um 3,5 Prozent zulegt. Der weltgrößte Smartphone-Hersteller hat das dritte Quartal in Folge einen Rekordgewinn eingefahren. Außerdem plant Samsung einen Aktiensplit im Verhältnis 1:50, um die Aktie optisch billiger und damit attraktiver zu machen. Für eine gehaltene Aktie werden Samsung-Aktionäre 50 neue erhalten.

Kuroda-Aussagen verpuffen

In der übrigen Region verliert der Nikkei-225-Index in Tokio 0,5 Prozent auf 23.184 Punkte. Die Tokioter Börse profitiere nicht davon, dass die Anleiherenditen etwas gefallen sind, nachdem die Bank of Japan angekündigt hat, bei ihrem nächsten Anleihekauf ein größeres Volumen von Anleihen mit Restlaufzeiten von drei bis fünf Jahren zu kaufen. Die Volumina kurz- und längerlaufender Titel sollen unverändert bleiben.

Überdies bemühte sich Notenbankgouverneur Haruhiko Kuroda bei einem Auftritt vor einem Parlamentsausschuss, Spekulationen auf eine baldige Straffung der Geldpolitik zu zerstreuen. Die Bank of Japan wird nach den Worten Kurodas an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten, um das Inflationsziel von 2 Prozent so rasch wie möglich zu erreichen.

Erwartungen, dass die Bank of Japan schon bald die geldpolitischen Zügel anzieht, hatten die Landeswährung Yen in jüngster Zeit aufwerten lassen. Aktuell zeigt sich die Devise mit rund 108,80 Yen je US-Dollar wenig verändert zum Dienstag.

In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um 0,5 Prozent nach unten. Auf dem Markt lasten enttäuschende Konjunkturdaten: Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank im Januar stärker als erwartet, blieb aber über der Expansionsschwelle.

Die Ölpreise setzen ihre Talfahrt fort, nachdem der Branchenverband American Petroleum Institute (API) einen Anstieg der Ölvorräte in den USA gemeldet hat. Die Akteure warten nun gespannt darauf, ob die offiziellen Daten der US-Regierung am späteren Mittwoch diese Tendenz bestätigen. Der Preis für die global gehandelte Sorte Brent sinkt um 0,9 Prozent auf 63,89 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.037,70 +0,25% -0,45% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.183,66 -0,47% +1,84% 07:00 Kospi (Seoul) 2.577,98 +0,40% +4,48% 07:00 Schanghai-Comp. 3.471,11 -0,48% +4,93% 08:00 Shenzhen A-Aktien 0,00 0% +0,53% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 32.639,76 +0,10% +10,19% 09:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +4,08% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.535,07 -0,39% +5,12% 10:00 KLCI (Malaysia) 0,00 0% +3,99% 10:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +6,57% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,2435 +0,2% 1,2405 1,2341 +3,5% EUR/JPY 135,19 +0,2% 134,93 134,16 -0,1% EUR/GBP 0,8766 -0,0% 0,8767 0,8822 -1,4% GBP/USD 1,4185 +0,2% 1,4152 1,3988 +4,9% USD/JPY 108,71 -0,1% 108,77 108,71 -3,5% USD/KRW 1068,45 -0,5% 1073,49 1073,36 +0,1% USD/CNY 6,3085 -0,2% 6,3240 6,3384 -3,1% USD/CNH 6,3122 -0,3% 6,3318 6,3474 -3,1% USD/HKD 7,8203 -0,0% 7,8208 7,8189 +0,1% AUD/USD 0,8088 +0,0% 0,8085 0,8048 +3,5% NZD/USD 0,7385 +0,8% 0,7329 0,7284 +4,0% Bitcoin BTC/USD 9.900,12 -2,30 10.132,99 10.985,77 -29,07 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,89 64,5 -0,9% -0,61 +5,7% Brent/ICE 68,44 69,02 -0,8% -0,58 +2,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.343,21 1.338,59 +0,3% +4,62 +3,1% Silber (Spot) 17,21 17,14 +0,4% +0,07 +1,6% Platin (Spot) 1.003,00 997,00 +0,6% +6,00 +7,9% Kupfer-Future 0,00 3,18 0% 0 -3,5% ===

