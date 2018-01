Beim letzten geplanten Treffen, ließ Israels Regierungschef Netanjahu Außenminister Gabriel abblitzen. Diesmal soll das anders laufen. Die deutsch-israelischen Beziehungen haben es auch nötig.

Neun Monate nach seiner von einem Eklat überschatteten Antrittsreise nach Israel besucht Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) das wichtige Partnerland erneut. Im Mittelpunkt des eintägigen Kurzbesuchs am Mittwoch steht ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der im vergangenen April einen Termin mit Gabriel platzen ließ. Der Grund: Der Bundesaußenminister war nicht bereit, auf ein Treffen mit regierungskritischen Organisationen zu verzichten.

Gabriel landete in der Nacht zu Mittwoch in Tel Aviv. Er will auch die Palästinensischen Autonomiegebiete besuchen und in Ramallah Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen. Zudem hält er eine Rede bei einer sicherheitspolitischen Konferenz in Tel Aviv. Zu den Hauptthemen der Reise werden der Streit um die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA, die Diskussion um das Atomabkommen ...

