Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Netflix -2,03% auf 278,8, davor 8 Tage im Plus (30,85% Zuwachs von 217,5 auf 284,59), Titan Cement -0,8% auf 24,9, davor 8 Tage im Plus (6,36% Zuwachs von 23,6 auf 25,1), Folli Follie -0,5% auf 19,74, davor 5 Tage im Plus (9,01% Zuwachs von 18,2 auf 19,84), GoPro +2,82% auf 5,47, davor 5 Tage im Minus (-15,56% Verlust von 6,3 auf 5,32), Fitbit 0% auf 5,2, davor 5 Tage im Minus (-7,14% Verlust von 5,6 auf 5,2), Lockheed Martin -0,29% auf 350,39, davor 4 Tage im Plus (6,91% Zuwachs von 328,7 auf 351,42), Dialog Semiconductor -1,21% auf 24,59, davor 4 Tage im Plus (4,06% Zuwachs von 24,12 auf 25,1), Glencore -1,71% auf 407,9, davor 4 Tage im Plus (6,21% Zuwachs von 390,75 auf 415), Pfizer -3,13% auf 37,8, davor 4 Tage im Plus (5,98% Zuwachs von 36,82 auf...

