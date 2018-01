Nach den vorerst gescheiterten Verhandlungen zwischen IG Metall und Arbeitgebern wird die Gangart im Metall-Tarifkonflikt verschärft. Seit Beginn der Nachtschicht laufen in mehreren Bundesländern Streiks.

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben Metallarbeiter in mehreren Bundesländern mit ganztägigen Warnstreiks begonnen. Mit Beginn der Nachtschicht am späten Dienstagabend sind unter anderem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bremen einzelne Betriebe bestreikt worden, wie Sprecher der IG Metall in den jeweiligen Bezirken sagten.

Die Arbeit soll nach dem Willen der Gewerkschaft 24 Stunden ruhen. Die IG Metall sprach vor Beginn von bis zu 500.000 Beteiligten über sämtliche Betriebsgrößen, Regionen und Branchen hinweg.

In Baden-Württemberg hätten sich am Dienstagabend bei der Heidelberg Manufacturing in Amstetten 30 Mitarbeiter der Nachtschicht an dem Ausstand beteiligt, berichtete ein Gewerkschafter. ...

