NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon rechnet wegen des gestiegenen Eurokurses mit weniger Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr. Die Erlöse dürften gegenüber dem Vorjahr nun um rund 5 Prozent zulegen, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mitteilte. Dabei könnte das Wachstum auch zwei Prozentpunkte stärker oder schwächer ausfallen. Bisher war das Management von in der Mitte der Spanne 9 Prozent Zuwachs ausgegangen.

Allerdings kalkuliert Infineon jetzt mit einem Euro-Wechselkurs von 1,25 Dollar anstatt 1,15 wie zuvor. Chef Reinhard Ploss sieht das Tagesgeschäft aber auf Kurs: Bei unveränderten Wechselkursen würde das Wachstum prozentual zweistellig ausfallen. Die operative Marge soll im Geschäftsjahr (Ende September) in der Mitte der angestrebten Umsatzspanne rund 16,5 Prozent betragen nach zuvor 17 Prozent./men/das

ISIN DE0006231004

AXC0065 2018-01-31/07:55