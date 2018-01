Axway (Paris:AXW) (Euronext: AXW.PA), ein Katalysator für Transformation, wurde im Bericht "The Forrester Wave: Operational Intelligence for B2B Integration, Q1 2018"1 als "Leader" eingestuft. Verschiedene Operational-Intelligence-Anbieter wurden dahingehend analysiert, wie sie Experten für Unternehmensarchitektur bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://www.axway.com/en/gate/3338.

Laut den Ergebnissen bietet Axway die besten Dashboards und Berichte für Business-Anwender. "Axway hebt sich durch eine zuverlässige Implementierungsmethodik, Orientierungshilfen sowie sofort verfügbare Dashboards mit unmittelbarem Nutzen für Unternehmen von anderen Anbietern ab." In dem Bericht wird Axway zudem lobend für die sofortige Bereitstellung von "rund 15 Analytics-Bibliotheken für jede Branche sowie einige vertikale Analysen, insbesondere für Finanzdienstleistungen" erwähnt. Als Leader erreichte Axway das beste Ergebnis in der Kategorie "Aktuelles Angebot". Forrester hat die Breite und Tiefe von Operational Intelligence für die B2B-Integration untersucht und die acht besten und wichtigsten Anbieter auf diesem Markt ermittelt.

Angesichts der rasant zunehmenden Datenmengen in den Umgebungen heutiger digitaler Unternehmen ist es unerlässlich, Risiken abzuschätzen, Chancen zu erkennen und entschlossen zu handeln, um Wachstum, Compliance und Sicherheit zu gewährleisten. Operational Intelligence überwindet die virtuellen Grenzen digitaler Geschäftsumgebungen und liefert echtzeitbasierte Informationen über den kontinuierlichen Strom digitaler Geschäftsprozesse, sodass IT- und Business-Teams Risiken frühzeitig erkennen und proaktiv Maßnahmen zur Vorbeugung ergreifen können.

"Um ihre Ziele zu erreichen, sind Unternehmen auf Steuerung und Informationen in Echtzeit angewiesen. Nur so können sie Risiken proaktiv eindämmen, regulatorische Anforderungen erfüllen und das Kundenerlebnis verbessern", so Vince Padua, Chief Innovation and Technology Officer, Axway. "Wir freuen uns, dass Forrester den Wert erkannt hat, den diese Angebote für Unternehmen darstellen, indem sie Business-Anwendern die nötigen Informationen liefern, um ihre Ziele zu erreichen. Zudem sind wir der Meinung, dass dieser Bericht verdeutlicht, welche zentrale Rolle Operational Intelligence für die B2B-Integration spielt sowie ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transformation ist."

Axway Decision Insight ist eine Operational-Intelligence-Lösung, mit der Business- und IT-Anwender schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen können. Dashboards und Warnmeldungen bieten Nutzern eine vollständige Visualisierung aktueller Datenbestände, Informationen über Bedrohungen und Ereignisse mit sofortigem Handlungsbedarf. Sie ermöglichen es, potenzielle Auswirkungen von Entscheidungen auf Kunden, gesetzliche Anforderungen und geschäftliche Verpflichtungen zu analysieren.

"Forrester ist der Ansicht, dass Operational Intelligence für die B2B-Integration der nächste Bereich ist, in dem sich Unternehmen bewähren müssen, indem sie Sichtbarkeit in der kompletten Umgebung bieten", so Henry Peyret, Principal Analyst, Forrester. "Unternehmen, die in die digitale Transformation investieren und sich auf die Optimierung digitaler Betriebsabläufe sowie die Transformation ihrer Umgebung konzentrieren, werden durch Zusammenarbeit ihre Lieferkette optimieren und ihre Effizienz enorm steigern."

1 The Forrester Wave: Operational Intelligence for B2B Integration, Q1 2018, Forrester Research, Inc., January 17 2018

